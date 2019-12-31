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عدن - ياسمين التهامي - قدم الأستاذ عبدالباري عطوان بعض التحليلات والقراءات السياسية لعام 2020 والتي سترسم مستقبلنا.

وفي حديثه الذي رصده محرر "بويمن"، أبرز عطوان أهم وأبرز الكذبات السياسية التي حدثت في عالم اليوم، وعلى رأسها ، الرواية الأمريكية حول مقتل البغدادي، زعيم تنظيم داعش.

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عبدالباري عطوان يفاجئ العالم ويفجر مفاجأة مزلزلة : هذا ماسيحدث في الخليج ودول عربية عام 2020م.. شاهد

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وأفرد عطوان قدد من القضايا المهمة، وقال إن أبرز وأهم حدث خلال العام هو الهجوم الجوي على معامل بقيق وخريص السعودية.

ونوه عطوان، إلى أن الهجوم، ربما يكون أقوى حدث خلال العشر السنوات الأخيرة، كونه عطل قرابة 50 بالمائة من الإنتاج السعودي، مشيرا إلى الكذب الأمريكي حول حماية المملكة وقدراتها الجوية !.

وأورد الكاتب عطوان، بحسب متابعة "بويمن"، تنبؤات مرعبة، ستحدث في العام الجديد، 2020، أبرزها انتهاء حرب اليمن، والحوار مع الحوثيين، بدون أي تدخل خارجي.

وأكد عطوان، أن إسرائيل لن تشن أي هجوم عسكري على إيران، لأسباب مختلفة.

في الفيديو التالي: تنبؤات أخرى ومهمة للعام الجديد، 2020م شاهد: