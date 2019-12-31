مجلة طبِّية عالمية تشيد بنجاح عملية نادرة بمستشفى الملك خالد بالمجمعة

نشرت المجلة الطبية الأمريكية كيوريوس (cureus) عن نجاح فريق طبِّي بمستشفى الملك خالد بالمجمعة مؤخرًا، في تشخيص واستئصال حالة نادرة لزائدة دودية لطفل يبلغ 11 عامًا، وصفت المجلة الإنجاز الطِّبّي بالحالة بالنادرة .

وأوضحت «صحة الرياض» أنَّ فريقًا طبيًّا جراحيًّا في مستشفى الملك خالد بالمجمعة تمكَّن من تشخيص واستئصال حالة نادرة لزائدة دودية مصاحبة لعدم اكتمال التفاف الأمعاء، ممَّا أدَّى إلى وجودها تحت الكبد عند طفل عمره 11 عامًا .

وضمَّ الفريق استشاري الجراحة العامة د. محمد محمود لاشين، واستشاري الجراحة في كلية الطب بجامعة المجمعة ود. سعد القحطاني، وكذلك أخصائي الجراحة بمستشفى الملك خالد بالمجمعة د. شوكت براي .