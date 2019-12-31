الأرصاد: رياح متربة وأمطار رعدية على 5 مناطق خلال الساعات المقبلة

نبه الإنذار المبكر، التابع لـ«هيئة الأرصاد»، اليوم الثلاثاء، من رياح متربة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على 3 مناطق، وأمطار رعدية على منطقتين.

وحذر التنبيه من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة نؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على «الأحساء والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن وراس تنورة وقرية العليا» بالمنطقة الشرقية.

وشملت التنبيه أيضًا «العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر» بالحدود الشمالية، و«الدرعية والخرج والدلم والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق ورمام وشقراء وعفيف» بمنطقة الرياض.

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وكانت هيئة الأرصاد توقعت في تقريرها ليوم الثلاثاء تكون سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية على «الريث وفيفا وهروب» بمنطقة جازان، وعلى «الطائف وميسان» بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة الجوية السابقة تبدأ الساعة الثامنة من صباح اليوم، وتنتهي في الساعة السادسة مساء اليوم على المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والرياض.

بينما تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباح اليوم على مكة وجازان، وتنتهي الساعة السادسة مساء اليوم على منطقة جازان والسابعة على منطقة مكة المكرمة.