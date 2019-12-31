عبدالله الشهري يتفقد الدفاع المدني بـ«الحرث والطوال»

قام مدير الدفاع المدني بجازان العميد الدكتور عبدالله الشهري اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية للدفاع المدني بالحرث، والطوال. شملت الجولة زيارة محافظ الحرث ومحافظ الطوال اللذان قدما شكرهما لمنسوبي الدفاع المدني على جهودهم المبذولة في مجال سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية ومباشرة الحوادث التي تقع وتوعية وتعزيز ثقافة السلامة لدى كافة شرائح المجتمع. كما زار مدير الدفاع المدني العميد الشهري قائد قوة جيزان المكلف اللواء عبدالله الشهراني، وقدَّم له (رسالة السلامة لأبطال الحد الجنوبي) والمتمثلة في إجراءات السلامة والوقاية من المخاطر.

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