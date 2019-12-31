«حساب المواطن» يعيد التذكير بـ«الإفصاح المطلوب» لاستحقاق الدعم

جدد برنامج «حساب المواطن»، اليوم الاثنين، التذكير بأهمية الإفصاح عن «إجمالي الراتب»، شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات/ التقاعد) كما لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة، جاء ذلك ردًّا من البرنامج عبر خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر» على استفسار في هذا الشأن.

قال البرنامج «إنه في حال تم تقديم طلب التسجيل لدى البرنامج بعد تاريخ 10 ديسمبر سيتم دراسة حالة الأهلية والإبلاغ باستيفاء شروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمل دعم المستفيد.

ومن المقرر أن يتم صرف دعم حساب المواطن دفعة يناير يوم التاسع من الشهر المقبل بدلًا من اليوم العاشر الذي يوافق يوم الجمعة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

Advertisements

وأودع البرنامج في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.7% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 ملايين مستفيد.

أشار إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مُشكِّلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

ونوّه القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 809 آلاف مستفيدة، وشكَّل المستقلون في دفعة شهر ديسمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17%.