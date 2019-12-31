بالفيديو.. الزعاق: «نعيش في عز البرد وأطول ليالي العام»

عدَّد الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، دلائل شدة البرد في موسم الشتاء، قائلًا: إننا نعيش هذه الأيام في عز الشتاء وأطول ليالي العام.

وقال الزعاق، عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن موقع نجم الثريا في السماء –كما تعارف العرب- يحدد مدى برودة موسم الشتاء، فإذا غابت الشمس وأشرق الثريا، الثريا من الجهة الشرقية، بحيث يكون مع الشمس على خط مستقيم؛ فهذا دليل على بداية البرد، ويكون ذلك في نهاية موسم الوسم.

وتابع الزعاق، أنه في حالة غروب الشمس، وكان الثريا فوق هامة الرأس بالضبط؛ فهذا دليل على اشتداد البرد في منتصف موسم المربعانية، وإذا غابت الشمس وأعقبها الثريا فذلك مؤشر على أن الشتاء انتهى، أما في حالة غروب الشمس وظهور الثريا من المشرق فذلك يدل على بداية طول الليل أما إذا غابت وكانت الثريا فوق هامة الرأس فتلك علامة أطول ليالي السنة، وبغياب الشمس وظهور الثريا فتلك نهاية طول الليل.

واستشهد الزعاق، بأبيات للشاعر الجاهلي «امرؤ القيس»، التي قال فيها : «كأن الثريّا علّقت في مَصامها .. بأمراس كّتّان إلى صًمّ جندَلِ/ ألا أيها الليل الطويلُ ألا انجلي .. بصبح وما الإصباحُ منك بأمثلِ»، وذلك في دلالة على طول الليل وكأن نجم الثريا ثابت لا يتحرك.