فيديو يوثق القدرات والإمكانات العسكرية لـ«السعودية العظمى»

استعرضت وزارة الدفاع القدرات النوعية للقوات المسلحة، عبر عرض التدريبات والعمليات التي تقوم بها مختلف الأسلحة، وعرضت الوزارة، بمقطع فيديو نشرته بعنوان «السعودية العظمي» عبر حسابها بموقع «تويتر»، أداء القوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البرية والبحرية، تدريبات نوعية على الاقتحام فضلًا عن العروض النادرة.

واستشهدت الوزارة، بكلمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال أحد لقاءاته بأسر الشهداء، والتي قال فيها، إن الإنسان بدون وطن ودون أمن وأمان وكرامة وعز ما له قيمة، ونحن أهل المملكة العربية السعودية عشنا بكرامة وعز طوال حياتنا ولم نتعوّد لا على نقص ولا إهانة ولا على عدم أمن.