السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بجازان يستقبل مديري فرع العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة



جيزان 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

استقبل المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي بمكتبه اليوم المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن محمد القنفذي ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية رويد بن فؤاد بريك.

وناقش اللقاء سبل التعاون في مجال التوظيف وتوطين الوظائف تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقليص نسبة البطالة، عبر منصة (هدف) التي تُعنى بتوفير الوظائف والكوادر المناسبة لشغل الوظائف في شتى المجالات الشرعية والاجتماعية والخدمية.

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13:45ت م

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