السعودية اليوم / الأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية تواصل تقديم خدماتها ضمن مبادرة "نأتي اليك" بعرعر



عرعر 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بمكتب أحوال عرعر القسم النسائي تقديم خدماتها المتنقلة من إصدار هوية جديدة أو تجديد الهوية أو إصدار بدل تالف أو بدل فاقد، وذلك ضمن مبادرة "نأتي اليك" .

ويقدم مكتب أحوال عرعر اليوم خدماته بالقسم النسوي بإدارة التعليم بعرعر، كما سيقدم المكتب خدماته يوم غدٍ في القسم النسوي بمصرف الراجحي بعرعر.

يذكر أن مبادرة " نأتي إليك " تسهم في اختصار الوقت والجهد على منسوبي القطاعات الحكومية من خلال خدمتهم في أماكن وجودهم في مقر أعمالهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

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13:31ت م

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