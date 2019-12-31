السعودية اليوم / اعتماد أنشطة أندية الأحياء ضمن المهرجان الشتوي بتعليم عسير



أبها05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

اعتمد المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني اليوم المهرجانات الشتوية لأندية الحي الترفيهية التعليمية بعسير كإحدى الفعاليات الاجتماعية خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لهذا العام .

وأوضح ممثل أندية الحي بتعليم المنطقة عبد الله آل علوان أن الأندية تمثل حراكاً تفاعلياً توعوياً تربوياً، وتنفذ فيها البرامج وفق رغبات المستفيدين، إذ بلغ عدد الأندية بالمنطقة 51 ناديا "بنين وبنات" تشارك في المهرجان الشتوي لهذا العام وفق عدة مسارات بواقع مهرجانين للبنين " نغم الإنشادي" و"مهرجان الروبوت " ، و"مهرجان المرأة وسوق العمل" بأندية الحي للبنات ، مشيراً إلى أن أنشطة هذه المهرجانات ستبدأ يوم الأحد المقبل داخل أندية الحي لإحداث برامج نوعية، يلي ذلك مهرجان عام لمخرجات ونتاج أعمال الأندية وذلك يوم الثلاثاء 14 يناير، بمشاركة جميع أندية الحي في المنطقة، مبيناً أن المنافسات والمسابقات الثقافية والرياضية بين الأندية للبنين والبنات تنطلق مطلع الفصل الدراسي الثاني .

يذكر أن المنافسات للبنين والبنات في مجالي " الإلقاء المرتجل ، والخط العربي " ، وكرة الطاولة للبنين، وكرة الريشة الطائرة للبنات ، ومسابقة القرآن الكريم للبنين والبنات .

// انتهى //

13:15ت م

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