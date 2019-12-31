السعودية اليوم / برامج ترفيهية وتفاعلية لفعاليات هروب سحر الجنوب



هروب 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

تنطلق فعاليات محافظة هروب الشتوية "هروب سحر الجنوب " بعد غد الخميس، وذلك بمجمع حدائق البلدية بالمحافظة.

وتتضمن الفعاليات - التي تنظمها لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وتستمر 14 يومًا - العديد من البرامج الترفيهية والفنية والألعاب التفاعلية والرياضية والمسارات السياحية، إلى جانب معرض فني وأركان للأسر المنتجة ومعروضات تراثية وألعاب شعبية وخيمة تسوق.

وأنهت اللجنة المنظمة ترتيباتها كافة لانطلاق المهرجان ورسم الخطط التنفيذية والترتيبات ، وتحديد مسارات سياحية مصاحبة للفعاليات التي تحتضنها حديقة الزهب مساءً ووادي الرزان صباحًا .

// انتهى //

13:01ت م

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