السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل منسق المدن الصحية بالمملكة



حفر الباطن 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

استقبل سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، في مكتب سموه بمقر المحافظة أمس، منسق برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل التعاون والمعايير لانضمام المحافظة إلى برنامج المدن الصحية.

وأكد سمو محافظ حفر الباطن على أهمية التطوير المستمر وتحقيق المحددات الصحية للتطوير وخلق بيئة آمنة وصحية جذابة لتعزيز صحة سكان المحافظة، مشيراً إلى أن انطلاق برنامج المدن الصحية سيكون من خلال ثلاثة أحياء لتكون النواة الأولى لانطلاق البرنامج وتحقيق الهدف المنشود.

من جانبه ثمن الدكتور خاشقجي اهتمام وحرص سمو محافظ حفر الباطن بانضمام مدينة حفر الباطن إلى البرنامج، لافتاً إلى أنها قادرة على ذلك لما تملكه من إمكانيات عالية كونها أكبر حجم نسبة للسكان كمدينة.

// انتهى //

13:00ت م

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حفر الباطن 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واساستقبل سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، في مكتب سموه بمقر المحافظة أمس، منسق برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي ، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي.وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل التعاون والمعايير لانضمام المحافظة إلى برنامج المدن الصحية.وأكد سمو محافظ حفر الباطن على أهمية التطوير المستمر وتحقيق المحددات الصحية للتطوير وخلق بيئة آمنة وصحية جذابة لتعزيز صحة سكان المحافظة، مشيراً إلى أن انطلاق برنامج المدن الصحية سيكون من خلال ثلاثة أحياء لتكون النواة الأولى لانطلاق البرنامج وتحقيق الهدف المنشود.من جانبه ثمن الدكتور خاشقجي اهتمام وحرص سمو محافظ حفر الباطن بانضمام مدينة حفر الباطن إلى البرنامج، لافتاً إلى أنها قادرة على ذلك لما تملكه من إمكانيات عالية كونها أكبر حجم نسبة للسكان كمدينة.// انتهى //13:00ت م0110

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