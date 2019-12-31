السعودية اليوم / "بيئة الأحساء"و"مؤسسة الري" يناقشان توطين الأصناف الزراعية بواحة الأحساء



الأحساء 5 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

ناقش فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الأحساء، والمؤسسة العامة لري المحافظة، خلال اجتماعهما أمس، برنامج إعادة توطين الأصناف الزراعية في واحة الأحساء.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة التحسن الملحوظ الحالي لكميات المياه المعالجة، وتقارب فتراتها، والطرق الحديثة لعمليات الري، مما يشجع على التنمية الزراعية وتحفيز المزارعين في رفع اقتصاديات المزارع الصغيرة، وتعزيز التعاون في البرامج التوعوية بكل ما يخص التنمية الزراعية المستقبلية، انطلاقًا من دعم واهتمام القيادة في خدمة المزارعين وترسيخ سُبل التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعات والمؤسسات الحكومية.

واستعرض الاجتماع جوانب عدة أبرزها عقد الشراكة بين الزراعة والمؤسسة العامة للري لتدعيم القطاع الزراعي، والمحافظة على استدامته بالتعاون بين الجهتين، والسعي في المحافظة على الإرث التاريخي الزراعي الذي تختزنه الأحساء.

// انتهى//

12:46ت م

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