السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستعرض تقريراً عن الفعاليات الاقتصادية التي استضافتها الغرفة التجارية بالمنطقة



نجران 05 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، تقريراً مصوراً عن الفعاليات الاقتصادية التي استضافتها الغرفة التجارية مؤخراً، المتمثلة في اللقاء الوزاري لمعالي وزير التجارة والاستثمار، ومجلس الأعمال السعودي اليمني، ومجلس الغرف

وأكد سموه لدى استقباله رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بنجران، محميد بن صالح آل شرمة، أهمية دور الغرف في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية، وتبصير رجال الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن مسؤولياتها الاجتماعية.

وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالنجاح الذي حققته الغرفة في إدارة واستضافة هذه الفعاليات، مؤكداً أن النجاح يحمّلنا مسؤولية لتقديم الأفضل مستقبلاً.

من جانبه، عبر رئيس الغرفة عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما تلقاه الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها ومنسوبيها من دعم ومساندة، مؤكداً حرصه وأعضاء المجلس وأمانة الغرفة على خدمة المنطقة ومشاريعها الاقتصادية والعمل بشكل تكاملي مع جميع الإدارات الحكومية والأهلية، في كل ما يحقق التطور والنماء لمنطقة نجران.

// انتهى //

12:42ت م

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نجران 05 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واساستعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، تقريراً مصوراً عن الفعاليات الاقتصادية التي استضافتها الغرفة التجارية مؤخراً، المتمثلة في اللقاء الوزاري لمعالي وزير التجارة والاستثمار، ومجلس الأعمال السعودي اليمني، ومجلس الغرف السعودية ، والأنشطة الاجتماعية والتنموية والتجارية المصاحبة لهذه الفعاليات.وأكد سموه لدى استقباله رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بنجران، محميد بن صالح آل شرمة، أهمية دور الغرف في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية، وتبصير رجال الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن مسؤولياتها الاجتماعية.وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالنجاح الذي حققته الغرفة في إدارة واستضافة هذه الفعاليات، مؤكداً أن النجاح يحمّلنا مسؤولية لتقديم الأفضل مستقبلاً.من جانبه، عبر رئيس الغرفة عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما تلقاه الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها ومنسوبيها من دعم ومساندة، مؤكداً حرصه وأعضاء المجلس وأمانة الغرفة على خدمة المنطقة ومشاريعها الاقتصادية والعمل بشكل تكاملي مع جميع الإدارات الحكومية والأهلية، في كل ما يحقق التطور والنماء لمنطقة نجران.// انتهى //12:42ت م0105

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