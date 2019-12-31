السعودية اليوم / تعليم الرياض يدعو المدارس للمشاركة في معرض الموهبة والإبداع 2020م



الرياض 5 جمادى الأولى 1441 الموافق 31 ديسمبر 2019 واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المدارس التابعة لها إلى المشاركة في المعرض التوعوي الخاص بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2020م الذي سيقام هذا العام في مركز العثيم التجاري (فرع الربوة) خلال المدة من 2- 8/7/1441هـ.

ويعدّ الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع واليوم الخليجي للموهبة أحد أبرز الفعاليات المجتمعية الهادفة لنشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع المحلي.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع واليوم الخليجي للموهبة هو برنامج تواصلي تقوم فكرته على مبدأ نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى جميع فئات المجتمع من خلال تخصيص أسبوع كامل لتقديم برامج وفعاليات متنوعة تسهم في نشر ثقافة الموهبة والإبداع وإيصال رسالة علمية صحيحة لعموم المجتمع مما يسهم في زيادة وعيهم بأهمية الاهتمام والعناية بالموهوبين.

من جهته أبان مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل أن البرنامج يهدف إلى التعريف بالطالب الموهوب وخصائصه وحاجاته المختلفة وتوضيح سبل وطرائق التعرف على الموهوبين ومساعدة الأسرة في معرفة دورها في كشف ورعاية الموهوبين وتطوير مهاراتهم، مشيرا إلى أن الفعالية سوف تشمل المجال التقني والعلمي والمسابقات الإبداعية ومواهب نوعية خاصة، الجدير بالذكر أن الإدارة قد خصصت للمدارس الراغبة بالمشاركة في المعرض الرابط التالي: http://cutt.us/givteed .

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12:41ت م

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