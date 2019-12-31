السعودية اليوم / مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية يوافق على الإستراتيجية الجديدة للصندوق



الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

ترأس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي - في مقر الصندوق في مدينة الرياض - اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام (1441هـ) بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة.

ووافق مجلس الإدارة في اجتماعه على إستراتيجية الصندوق الجديدة، إضافة إلى موازنة الصندوق للعام المالي 2020م، كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتُّخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

// انتهى //

12:32ت م

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