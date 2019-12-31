السعودية | قصر القشلة الأثري.. أهم مواقع التراث العمراني وسط مدينة حائل

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يعد قصر القشلة الأثري بطرازه المعماري الجميل من أهم مواقع التراث العمراني في وسط مدينة حائل التي يبرز على أراضيها معالم أثرية وتاريخية تعود إلى أزمان مختلفة، تمتد إلى ما قبل التاريخ، مروراً بالعصور التاريخية المختلفة، ووصولاً إلى تاريخنا الحديث.

وشيد قصر القشلة الأثري من الطين واللبن والحجارة وفق الطراز المعماري والزخرفي المعروف في منطقة نجد.

وتظهر في جدران قصر القشلة الخارجية ثمانية أبراج دفاعية أسطوانية الشكل، وللقشلة بوابتان كبيرتان، وبداخلها مسجد والعديد من الغرف المجملة داخلياً بالزخارف الجصية والأبواب والنوافذ الملونة والمنقوشة.

وتكمن أهميتها في كونها تقع في قلب الوسط التاريخي والتجاري لمدينة حائل، وتمثل بطرازها المعماري وتاريخها موقعاً من أجمل مواقع التراث العمراني في المنطقة.

ومن أوائل المعالم السياحية الثقافية التي يمكن للسائح زيارتها بمدينة حائل قصر القشلة الأثري، حيث يستقبل زوار الفعاليات التي تقام في المنطقة ومنها موسم حائل 2019م الذي يقام خلال الفترة من 22 ديسمبر الحالي حتى 8 فبراير المقبل.

وأبدى زوار فعاليات موسم حائل 2019م من مختلف الأعمار تفاعلاً داخل منطقة الفعاليات التي تقدم أنشطة وقيماً تراثية في قوالب عصرية وحيوية داخل قصر أثري مميز .