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خادم الحرمين يتسلم رسالتين من رئيسة ورئيس وزراء أثيوبيا

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالتين من الرئيسة سهلورق زودي رئيسة أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي.

وقام بتسليم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، الرئيس الأثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

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ونقل فخامته لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيسة أثيوبيا ورئيس الوزراء، فيما أبدى - حفظه الله - تحياته لهما.

كما تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وأثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.

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حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير جمهورية أثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.

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