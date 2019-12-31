شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أحداث وفعاليات كبرى تنتظر السعوديين في «2020» والان نبدء بالتفاصيل

رسمت المملكة خططاً تنموية في مختلف قطاعاتها؛ لتحقيق أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020 واستكمال رؤية المملكة 2030.

ويشهد المواطن السعودي حزمة من المشاريع والبرامج التطويرية منها الاقتصادية والثقافية والترفيهية مطلع السنة الميلادية الجديدة 2020 م، ورصدت ”الخليج 365” أبرزها، وهي:

1. تولي المملكة رئاسة قمة مجموعة العشرين، والتي من المقرر عقدها في الرياض.

2. انطلاق رالي داكار السعودية 2020، والذي سيقام في الفترة من 5 إلى 17 يناير.

3. وزارة الشؤون البلدية تسمح للمحلات التجارية بالعمل 24 ساعة مطلع العام الجديد.

4. انطلاق موسمي الشرقية وجدة للعام الجديد، وسيتم فتح المنافذ أمام المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لحضور الفعاليات.

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5. «الضمان الصحي» يحدد بطاقة الهوية الوطنية للمواطن وبطاقة الإقامة للمقيم، المعرف الأساسي الوحيد للمؤمن له، بداية من يناير.

6. إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، وسيتم استقبال الطلبات 19 يناير في مجالات علم الآثار والتصميم والمتاحف والموسيقى والمسرح وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون الطهي.

7. تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، من 1 يوليو المقبل، واشتملت على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية للائحة ومكافأة نهاية الخدمة.

8. تركيب مشروع العدادات الذكية، الذي يشمل 10 ملايين عداد ابتداءً من 19 فبراير المقبل.

9. بعد 6 أشهر.. 10% أسهم إضافية للمكتتب من الأفراد في «أرامكو»

10. عبور الدراجات النارية جسر الملك فهد اعتباراً غداً وبرسوم قيمتها 25 ريال.