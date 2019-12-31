شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوافق على الاستراتيجية الجديدة لـ«هدف» والان نبدء بالتفاصيل

ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي - في مقر الصندوق في مدينة الرياض - اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام (1441هـ) بحضور أعضاء مجلس الإدارة. ووافق مجلس الإدارة في اجتماعه على استراتيجية الصندوق الجديدة، إضافة إلى موازنة الصندوق للعام المالي 2020م، كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتُّخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

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