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تحدي الخطوات يشعل رياضة المشي بالدمام
تقيمه لجنة تواصل لمدة 16 يوماً لكافة الأعمار
متابعات الخليج 365 - الدمام
ينطلق غداً الأربعاء الأول من يناير 2020 البرنامج الصحي الرياضي «تحدي الخطوات» الذي تقيمه لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعين والنزهة وهجر والفردوس بالدمام في بادرة اجتماعية كفرصة لهواة المشي والرياضيين ومحبي التحدي للمشاركة من ضمن الفعاليات الاجتماعية الصحية بالمنطقة الشرقية من خلال الرابط (هنا).
وأشار الرئيس التنفيذي للجنة هيثم الخضير إلى أن الهدف من المسابقة تعزيز صحة المجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي من خلال رياضة المشي أو الجري، بالإضافة إلى بث مفهوم «في الحركة صحة وبركة» بين أفراد المجتمع، وتغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة ومحاربة الكسل والخمول، وتدعيم أواصر التعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية، بجانب تحقيق التواصل الاجتماعي وزيادة العلاقات مع المشاركين وخدمة المجتمع.
وأضاف الخضير أن المسابقة متاحة لجميع أفراد المجتمع رجال ونساء لكافة الأعمار من خلال التسجيل في الرابط والحصول على أكبر عدد خطوات عبر تطبيق Pacer، وسيكون في أربع حدائق بالأحياء أنشطة وفعاليات متزامنة مع المسابقة ويلتزم كل مشارك باستخدام جهاز واحد فقط لاحتساب الخطوات بحد أقصى لكل مشارك 30 ألف خطوة في اليوم الواحد لمدة (16) يوماً وستكون هناك جوائز، جهاز أيفون للمركز الأول وساعة أبل واتش للمركز الثاني وسماعات آير بود.
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