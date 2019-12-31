- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم نيون.. ذكاء اصطناعي جديد غامض من سامسونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نيون.. ذكاء اصطناعي جديد غامض من سامسونغ
ذكي ليكون بمثابة أفضل صديق لك
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
تستعد سامسونغ للكشف عن ذكاء اصطناعي جديد تقول إنه سيكون ذكيًا بما يكفي ليصبح أفضل صديق لك، وأطلقت عليه اسم نيون.
سيتم الكشف عن نيون في الأسبوع المقبل في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس، ووفقًا للشركة سيتجاوز قدرات مساعد الصوت الحالي لعملاق التقنية بيكسبي.
وقالت: تشرفنا هذه التغطية حتى قبل أن نكشف النقاب عنها، ولكن على عكس بعض الأخبار، فإن نيون لا تتعلق بيبكسبي أو أي شيء رأيته من قبل، سيأتي نيون في CES2020، لذا تابعونا!
وفي حين أن التفاصيل ضئيلة حول هذا الذكاء الاصطناعي، إلا أن الشركة كشفت أنه سيكون ذكيًا بما يكفي ليكون بمثابة أفضل صديق للمستخدم.
كانت سامسونغ حريصة أيضًا على اللغة التي استخدمتها لوصف نيون، فبدلاً من تسميته مساعدًا افتراضيًا أو ذكاءً اصطناعيًا، استخدمت الشركة عبارات مثل الإنسان الاصطناعي.
وكما لاحظت PCMag، من المحتمل أن يكون نيون جزءًا من هدف الشركة الأوسع المتمثل في تأمين تقنيات ومنصات AI الأساسية المتطورة، مع القدرة على التحدث والاعتراف والتفكير لتوفير تجارب جديدة للمستهلكين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر نيون.. ذكاء اصطناعي جديد غامض من سامسونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.