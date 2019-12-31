شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: سنواصل مع السعودية العمل المشترك لمواجهة سلوك إيران الخبيث والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير بومبيو أجرى محادثة مثمرة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وورد في تغريدة على حساب الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: محادثة مثمرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة الهجمات على قوات التحالف يوم الجمعة. Advertisements وتابعت: سوف ترد الولايات المتحدة بحزم على الهجمات الإيرانية. وختمت التغريدة بالقول: ستواصل الولايات المتحدة والمملكة العربية #السعودية العمل المشترك لمواجهة سلوك إيران الخبيث

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