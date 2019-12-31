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النقد: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية
خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019م
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019م.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن مبالغ عمليات البطاقات تراجعت بنسبة 25 في المئة في شهر نوفمبر 2019م لتبلغ حوالي 1.27 مليار ريـال مقارنة بحوالي 1.71 مليار ريـال في الشهر المقابل من العام السابق.
وانخفضت في شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2019م بحوالي 18.7 في المئة و28.3 في المئة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتزامن هذا التراجع في مبالغ العمليات مع بدء عدد من المواسم والفعاليات المقامة في عدد من مناطق ومدن المملكة. من جانب آخر شهدت مبالغ عمليات مبيعات نقاط البيع في المملكة خلال الأشهر الأخيرة نمواً كبيراً، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة في شهر نوفمبر 2019م لتبلغ 25.8 مليار ريـال مقارنة بحوالي 19.9 مليار ريـال في الشهر المقابل من العام السابق.
كما شهد قطاع المطاعم والمقاهي نمواً سنوياً في شهر نوفمبر 2019م نسبته 54 في المئة، وشهد كلٌّ من قطاع الترفيه والثقافة، والمواصلات، والفنادق نمواً سنوياً بنسبة 30.5 في المئة، و25.2 في المئة، و18.1 في المئة لكل قطاع على التوالي.
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