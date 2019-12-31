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بومبيو: بحثت مع محمد بن سلمان هجوم التحالف بالعراق
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبوي إنه بحث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهجوم الذي استهدف قوات التحالف في العراق.
الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى أمس اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.
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