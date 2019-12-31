صور .. عبارة تصريف مياه تترصد لسالكي طريق تهامة

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - تهامة بللسمر و بللحمر .

شكا العديد من قائدي المركبات على طريق تهامة بمحايل عسير من وجود عبارة لتصريف المياه مكشوفة، بالقرب من الطريق المؤدي إلى جبل ضرم الواقع بمركز تهامة بللسمر وبللحمر بمحايل عسير.

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وأوضح عدد من المواطنين لـ”متابعات الخليج 365” أنه سبق وأن سقطت عدة مركبات في هذه العبارة كونها مجاورة للشارع العام والذي تسلكه العديد من المركبات مما يزيد من خطورتها على مستخدمي الطريق، مشيرين إلى أنها قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية لا قدر الله.

وطالب المواطنون من الجهات المختصة بضرورة إيجاد الحلول لهذه العبارة والتي تكفل سلامة سالكي الطريق والحفاظ على حياتهم.

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