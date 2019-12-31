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سهم أرامكو يسجل 35.10 ريال في التعاملات الصباحية

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2019-12-31

سهم أرامكو يسجل 35.10 ريال في التعاملات الصباحية

تراجع طفيف نسبته 0.14  %

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجل سهم أرامكو 35.10 ريال في التعاملات الصباحية بحسب سوق الأسهم “تداول” بتراجع طفيف نسبته (0.14  %).

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يُذكر أن سهم أرامكو أنهى تعاملات أمس الاثنين، منخفضًا بعد الارتفاع الطفيف الذي حققه في جلسة الأحد.

ومع نهاية تداولات يوم أمس بلغ سهم أرامكو 35.15 ريال بعد أن كان قد فتح على 35.40 ريال.

وتم تداول 10,865,390 سهمًا بقيمة 383,303,899.50 ريال تقاسمتها 15,139 صفقة.

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