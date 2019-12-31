الجوازات توضح شرط صلاحية الجواز للسفر والعودة

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة أن تتوفر صلاحية جواز السفر لأكثر من ثلاثة أشهر ليتمكن الشخص من السفر والعودة.

جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال مغرد قال خلاله: “السلام عليكم جوازي بينتهي بعد ٣ شهور هل ينفع أسافر خروج وعودة ولا لازم التجديد؟”.

وردت الجوازات بتغريدة عبر حسابها الرسمي بقولها: “أهلاً بك ، التعليمات تشترط أن تكون صلاحية جواز السفر أكثر من ثلاثة شهور لتتمكن من إصدار التأشيرة. نسعد بخدمتك”.

يذكر أن الجوازات كشفت بالأمس عن جهاز الخدمة الذاتية، الذي يُمكن المسافر من إنهاء إجراءات السفر دون الحاجة للمرور على موظف الجوازات.

وقالت الجوازات في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر: إنه بإمكان المسافر تجربة الجهاز أثناء السفر عبر جوازات مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.

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وتُمكن أجهزة الخدمة الذاتية المسافر من إنهاء جميع إجراءات السفر وذلك بتسجيل دخوله أو خروجه بشكل مباشر دون الحاجة للمرور على موظف الجوازات.

وأوضحت الجوازات خطوات وطريقة عمل الجهاز على النحو التالي:

1- يقوم الجهاز بقراءة بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية للمسافر.

2- فحص البيانات.

3- التقاط صورة للمسافر.

4- مسح بصمات المسافر للتحقق من هويته.

5- طباعة إيصال يؤكد عبور المسافر.

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