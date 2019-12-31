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شكرا لقرائتكم وزارة الاتصالات تعلن عن برامج تدريبية بالتعاون مع أكاديمية مسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الاتصالات تعلن عن برامج تدريبية بالتعاون مع أكاديمية مسك
تساهم في بناء مجتمع رقمي يملك المعرفة التقنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع أكاديمية مسك تقديم برامج نوعية وتدريب محترفين في مجالات رقمية نوعية عن طريق تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تساهم في بناء مجتمع رقمي يملك المعرفة بالبرامج التقنية المتخصصة في العديد من المجالات الرقمية، وتعزز هذه الدورات التدريبية مهارات المستقبل الرقمية حيث تم بناء المحتوى التدريبي بالموائمة مع إطار المهارات الرقمية الذي دشنته الوزارة مؤخراً من خلال (3) برامج وفق التفاصيل والمعلومات الواردة بالإعلان أدناه: –
1- برنامج هندسة البرمجيات
مكان وتاريخ البرنامج:-
يقام البرنامج في مدينة (الرياض) من 19 يناير حتى 9 أبريل 2020م (من الأحد إلى الخميس 9 صباحاً حتى 5 مساءً).
2- برنامج تصميم تجربة المستخدم
مكان وتاريخ البرنامج:-
يقام البرنامج في مدينة (الرياض) من 26 يناير حتى 2 أبريل 2020م (من الأحد إلى الخميس 9 صباحاً حتى 5 مساءً).
3- برنامج علم البيانات
مكان وتاريخ البرنامج:-
يقام البرنامج في مدينة (الرياض) من 26 يناير حتى 16 أبريل 2020م (من الأحد إلى الخميس 9 صباحاً حتى 5 مساءً).
شروط التقديم: –
– التقديم متاح للبالغين 18 عاماً فأكثر، وذلك من تاريخ بدء البرنامج التدريبي.
– البرامج التدريبية موجهة للمواطنين السعوديين، أو أن تكون الزوجة سعودية/الزوج سعودي أو أن يكون المتقدم/المتقدمة ابن/ابنة لمواطنة.
– أن لا يكون المتقدم على رأس عمل (غير مسجل في التأمينات الاجتماعية خلال آخر90 يوماً).
– المستوى التعليمي: دبلوم فأعلى.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.
– اجتياز مراحل القبول (يختلف باختلاف البرنامج).
– التقدُّم يكون لدورة تدريبية واحدة فقط.
تاريخ التقديم: –
متاح الآن حتى الأحد 1441/5/10هـ (الموافق 2020/1/5م).
رابط التقديم من خلال الرابط التالي (هنا).
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