4 حيل ذكية لمواجهة بطء نظام نور

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعاني الكثير من أولياء الأمور من مشكلة بطء نظام نور بالتزامن مع إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول حيث لم يتمكن البعض من الدخول إلى الموقع بسبب بطء النظام.

ويمكن استخدام عدة طرق وحيل ذكية تساعد على فتح الموقع كالتالي:

1- استخدام اتصال ذي سرعة عالية

2- استخدام متصفح خفيف مثل متصفح جوجل كروم أو (فايرفوكس أحدث إصدار).

3- تكرار التحديث في حالة ثقل الموقع

4- استخدام برامج تسريع الإنترنت (الخبراء لا ينصحون بها إلا في حالة إذا كانت من مصادر موثوقة).

روابط نتائج الاختبارات

ويمكن الاطلاع على نتائج نظام نور 1441 لطلاب جميع المراحل للفصل الدراسي الأول فما عليكم سوى دخول صفحة نظام نور الرسمية مباشرة برقم الهوية من الرابط ( هنـا ).

وللاطلاع على نتائج نظام نور 1441 لطلاب المرحلة المتوسطة الفصل الدراسي الأول فما عليكم سوى دخول صفحة نظام نور الرسمية والاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات للمرحلة المتوسطة مباشرة برقم الهوية أو رقم الدخول لـ ولي الأمر من الرابط ( هنـا ).

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وللاطلاع على نتائج نظام نور 1441 لطلاب المرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول فما عليكم سوى دخول صفحة نظام نور الرسمية والاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات للمرحلة الثانوية مباشرة برقم الهوية أو رقم الدخول لـ ولي الأمر من الرابط ( هنـا ).

ماذا تعرف عن نظام نور

يتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

خدمات نظام نور

يتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

ويمكن لطلاب المملكة العربية السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

حلقة وصل تعليمية

ويمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.

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