منشآت تُطلق دورة ريادة الأعمال بمنصات التواصل الاجتماعي في الأحساء

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - الأحساء

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في أسواق القرية بفندق ضيافة القرية بالأحساء دورة ريادة الأعمال في منصات التواصل الاجتماعي بتدريب الأستاذ حمد الشمري والتي تستمر حتى الـ 31 ديسمبر 2019.

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وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام بواقع (12) ساعة تدريبية وتهدف إلى التعريف بأهم المنصات الاجتماعية والإعلامية في ريادة الأعمال، ومعرفة أساسيات مهارات النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ريادة الأعمال، والاطلاع على تقنيات البحث عن الخبر الريادي للوصول للمعلومة، وأخيراً تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال في النصوص الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن “منشآت” ومن خلال دورتها الخاصة بريادة الأعمال تستهدف ” كل من رواد الأعمال، والإعلاميين والمؤثرين، وطلاب الجامعات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، حيث تأتي دورة صناعة الإعلام الريادي التي تنظمها “منشآت” في مدينة الأحساء لبناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة، كذلك بناء وتطوير القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بمختلف تخصصاتها بما يحقق إثراء المحتوى المحلي الريادي.

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