السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض
ثمن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس مبادرة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، بتوجيه الشركة السعودية للكهرباء بالتواصل مع الهيئة للاطلاع ومراجعة تفاصيل مشروع تركيب عدادات الكهرباء الذكية.
وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل من الهيئة لبحث الموضوع، والاجتماع مع فريق عمل المشروع المكون من منظومة تكامل قطاع الكهرباء بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة (الشركة السعودية للكهرباء، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة المواصفات والمقاييس، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وتمت خلال الاجتماع مناقشة ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن المشروع.
وبين أنه حرصا من الهيئة على تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمارات، وفق الأنظمة وبما يعود بالنفع على المواطن والمقيم، فقد تبين للهيئة سلامة الإجراءات المتبعة في الطرح والترسية لهذا المشروع.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن جميع الجهات الحكومية مسؤولة وفق الأنظمة، في إتمام إجراءات طرح المنافسات وترسيتها، وفيما تقوم به من أعمال لتنفيذ مشاريعها بما يحقق المصلحة العامة، ويكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستباشر مهامها في حال ظهرت لها شبهات فساد مالي أو إداري، والتأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تؤكد سلامة الإجراءات المتبعة في الطرح والترسية لمشروع عقود تركيب العدادات الكهربائية الذكية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.