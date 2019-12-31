خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزي. برقية تهنئة للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة السعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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