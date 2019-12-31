خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس ميغل دياز كانيل، رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

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وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس ميغل دياز كانيل، رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.