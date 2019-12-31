السعودية | قطعة لحم كادت تقتل سعودياً.. وهكذا نجا من الموت!

شكرا لقرائتكم قطعة لحم كادت تقتل سعودياً.. وهكذا نجا من الموت! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكن قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى شرق جدة في السعودية، من إنقاذ حياة مريض من غرغرينا جزئية للطبقة المخاطية الداخلية بالمريء، بعد أن أدت إلى حدوث شق طولي ونزيف بالمريء كادت تودي بحياته.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المريض حضر إلى طوارئ المستشفى بعد ست ساعات من تناوله وجبة عشاء دسمة تحتوي على اللحم وعلقت قطعة من اللحم بداخل المريء مما سبب له آلاماً شديدة في المريء وقيئا مستمرا على مدى ست ساعات متواصلة، وتم عمل أشعة للصدر والمريء للتأكد من عدم وجود ثقب بالمريء ومن ثم تم نقله إلى وحدة المناظير لتقييم الحالة.

صورة لمريء المريض

وتبين أن قطعة لحم توقفت في منطقتين مختلفتين في المريء حتى استقرت في الجزء السفلي مما تسبب في حدوث غرغرينا جزئية في الجزء العلوي للطبقة المخاطية الداخلية بالمريء، وقد أدت إلى حدوث شق طولي ونزيف بالمريء بالجزء السفلي، وتمت إزالتها -بحمد الله- عن طريق المنظار، وبقي المريض تحت الملاحظة عدة أيام لإعطائه العلاج اللازم حتى استقرت حالته وتمكن من الخروج بصحة جيدة.