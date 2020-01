الفنانة السعودية ‘‘أسيل عمران’’ تسرب (صورة محرجة) لها مع‘‘شاب’’ في الشاطئ وتتغزل فيه.. والأخير يعلق: آآه أحبك .. شاهد

View this post on Instagram

في وقت الحاجة أول من الاقيه .... تفهمني قبل ما أتكلم😂🤦🏻‍♀️....و انت الصديق اللي بكل عمل أحسه فخور فيني من قلب 💪🏼 كل عام وانت أكبر قلب ♥️ و بخير وسعادة ونجاح دائماً🎊