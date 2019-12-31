توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً الثلاثاء أن تشهد أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة. ويُتوقع أن تصل أدنى درجة حرارة في المملكة غداً إلى 1 درجة مئوية في محافظة طريف، فيما تسجل مكة المكرمة والقنفذة وجازان أعلى درجة حرارة (31 درجة).