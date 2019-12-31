عفيف.. إيقاف شاب أطلق النار على آخر داخل “سوق الذهب”

أوقفت دوريات الأمن بمحافظة عفيف، شاباً أمطر آخر بثلاث طلقات نارية من سلاح رشاش داخل سوق الذهب بالمحافظة، ونجا منها الأخير دون إصابات.

وكانت عمليات الأمن تبلغت عن وجود إطلاق نار داخل أحد المحلات في سوق الذهب، وانتقلت على الفور الفرق الأمنية للموقع، حيث تبيّن مبدئياً أن الحادثة وقعت نتيجة خلاف وتلاسن بين شخصين، تطور لاستخدام أحدهما سلاحاً آلياً (رشاش) أطلق منه ثلاث طلقات دون أن يصيب أحداً. وتمت السيطرة على مطلق النار، وإحالة الجميع لمركز الشرطة، وضبط السلاح المستخدم لاستكمال اللازم.