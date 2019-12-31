مهرجان “أنغامي” ينفي دعوة المطرب اليمني المسيء للمملكة لإحياء حفل بجدة

نفى مهرجان أنغامي الترفيهي بجدة دعوة المطرب اليمني صلاح الأخفش لإحياء حفل ضمن فعاليات المهرجان. وأكد المهرجان في بيانٍ نشره رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على صفحته في “تويتر” أن فعالياته ليس من ضمنها أي حفل للمطرب المذكور. يُذكر أن آل الشيخ كان قد وجّه بالتحقيق الفوري فيما تردد عن دعوة الأخفش لإحياء حفل في محافظة جدة، بعدما أعلن الأخير أنه سيحيي حفلاً بالمملكة يوم الخميس القادم ضمن مهرجان أنغامي.

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