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أفاد موقع تقنية أميركي أن شركة فيسبوك ألغت إمكانية التسجيل للدخول على “ماسنجر” من دون وجود حساب على الموقع الأصلي فيسبوك.
ونقل موقع VentureBeat عن متحدث باسم الشركة القول: “إذا كنت مستخدما جديدا لبرنامج ماسنجر، فستلاحظ أنك بحاجة إلى حساب على فيسبوك للدردشة مع الأصدقاء”.
وذكر عدد من مستخدمي ماسنجر الذين ليست لديهم حسابات على الموقع أنهم لاحظوا ظهور “رسالة خطأ” تشير إلى أن حساباتهم تم تقييدها.
يذكر أن فيسبوك كانت قد أتاحت في 2015 إمكانية استخدام التطبيق من دون حساب، وكانت تتحقق من هوية الأشخاص بأرقام الهواتف والصور والأسماء.
كانت هذه تفاصيل خبر «فيسبوك» تلغي ميزة مهمة في «ماسنجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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