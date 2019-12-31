بصمة العروق.. تكنولوجيا جديدة للتسوق الإلكتروني

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تسعى شركة “أمازون” الأمريكية للحصول على براءة اختراع، تتمثل في تطوير تكنولوجيا جديدة تستخدم من خلالها عروق اليد والجسد كبصمة للتسوق الإلكتروني.

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وتتركز التكنولوجيا الجديدة التي تعمل الشركة الأمريكية على تطويرها، على استخدام ماسحات لعروق اليد للتعرف على هوية الأشخاص الذين يستخدمون منصات التسوق التابعة لها بدلا من الاستخدام التقليدي للبصمة، بحسب ما ذكره موقع “يو.إس.إيه.توداي”.

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن تلك التكنولوجيا ستربط بين هوية المتسوقين، وحساباتهم المصرفية على الفور لإجراء العمليات البنكية والدفع الإلكتروني.

يذكر أن شركة “أمازون” تسعى إلى تبديد المخاوف بشأن التكنولوجيا الجديدة قائلة إنها ستتمتع بأمان تام وسرية وخصائص لمواجهة عمليات الاحتيال المزمعة.

