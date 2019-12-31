“مايكروسوفت”: قراصنة من كوريا الشمالية اخترقوا بيانات بالغة الحساسية لمستخدميها

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زعمت “مايكروسوفت” أن قراصنة من كوريا الشمالية اخترقوا أجهزة الحواسب الخاصة ببعض عملائها في أمريكا وسرقوا بيانات بالغة الحساسية.

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وذكرت مصادر وفقاً لـ “سي إن إن” أن شركة التكنولوجيا الأمريكية رفعت دعوى قضائية في الشهر الجاري تقول فيها إن هناك مجموعة من القراصنة استهدفوا الوصول إلى شبكات الحاسوب لموظفين حكوميين وعاملين في الجامعة وأعضاء المجموعات العاملة على قضايا حساسة في مجالات مثل حقوق الإنسان وانتشار الأسلحة النووية، وذلك من خلال سرقات إلكترونية.

وعلى الرغم أن الهوية الدقيقة ومواقع منفذي الهجوم غير معروفة..، إلا أنه تم ربط الكثير منهم بمجموعة أو عدة مجموعات لقراصنة في كوريا الشمالية.

كما تزعم “مايكروسوفت” أن القراصنة استخدموا تقنية تسعى للحصول على كلمات المرور وغيرها من المعلومات الشخصية من الأفراد من خلال رسائل بريد إلكتروني مصممة خصيصا لتبدوا كما لو أنها قادمة من حساباتهم على “ياهو” أو جي ميل”.

