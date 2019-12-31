السعودية اليوم / مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية توقع محاضر لخدمة حجاج 4 دول عربية



مكة المكرمة 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

وقعت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية على محاضر لخدمة الحجاج من أربع دول عربية مع مكاتب شؤون حجاجها وذلك بمقرها في برج مطوفي العرب بالعاصمة المقدسة.

وستتولى المؤسسة تقديم الخدمات للحجاج القادمين من مصر بعد اجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس المطوف عباس قطان مع مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس مكتب شؤون الحجاج المصريين اللواء أشرف جاويش بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وثمن اللواء أشرف جاويش الخدمات المقدمة من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للحجاج المصريين ، مشددا على أن اللقاء كان مثمرًا وفعالاً سواء مع وزارة الحج والعمرة أو مؤسسة الطوافة وباقي المؤسسات الخدمية للعمل على إنجاح موسم الحج.

ونوه جاويش بالتطورات الكبيرة التي تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في خدمات الفنادق والإعاشة والتنقلات.

كما وقعت المؤسسة ممثلة برئيسها اتفاقية مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبي محمد العباني لتقديم الخدمات لحجاج ليبيا الذين سيقدمون هذا العام لأداء الفريضة.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبي عن سعادته بالاجتماعات التي أثمرت عن كثير من الاتفاقات التي من شأنها تقديم أرقى الخدمات لحجاج ليبيا ، لافتاً النظر إلى أن الخدمات تحقق أعلى المستويات في جميع المرافق التي يستخدمها الحجاج بجانب سرعة فتح المسار الإلكتروني والتأشيرة الإلكترونية التي تمكن الحاج الليبي من الحجز مبكراً ، معبراً عن شكره لجميع الجهات الحكومية

بدوره أعرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت المهندس فريد أسد عمادي عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جميع الخدمات المميزة التي قدمت للحجاج الكويتيين .

جاء ذلك بعد توقيع المحضر الرسمي لخدمة الحجاج الكويتيين مع رئيس المؤسسة المهندس عباس قطان ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري.

وفي ذات السياق ناقش رئيس مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ونائبه مع وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجمهورية الصومال الفيدرالية شيخ نور محمد حسن الخدمات المقدمة لحجاج الصومال الذين سيقدمون هذا العام لأداء فريضة الحج .

وشدد المطوف عباس قطان على أن المؤسسة حريصة على تقديم أجود الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والرفع من كفاءة كل العاملين في المؤسسة لضمان تجويد الخدمة.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بياري إلى أن تحول المؤسسة لشركة مساهمة مقفلة سيرفع مستوى الخدمات ويجودها، وهو الأمر الذي تعمل عليه المؤسسة خلال المدة القادمة.

// انتهى //

10:54ت م

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مكة المكرمة 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسوقعت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية على محاضر لخدمة الحجاج من أربع دول عربية مع مكاتب شؤون حجاجها وذلك بمقرها في برج مطوفي العرب بالعاصمة المقدسة.وستتولى المؤسسة تقديم الخدمات للحجاج القادمين من مصر بعد اجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس المطوف عباس قطان مع مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس مكتب شؤون الحجاج المصريين اللواء أشرف جاويش بحضور أعضاء مجلس الإدارة.وثمن اللواء أشرف جاويش الخدمات المقدمة من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للحجاج المصريين ، مشددا على أن اللقاء كان مثمرًا وفعالاً سواء مع وزارة الحج والعمرة أو مؤسسة الطوافة وباقي المؤسسات الخدمية للعمل على إنجاح موسم الحج.ونوه جاويش بالتطورات الكبيرة التي تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في خدمات الفنادق والإعاشة والتنقلات.كما وقعت المؤسسة ممثلة برئيسها اتفاقية مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبي محمد العباني لتقديم الخدمات لحجاج ليبيا الذين سيقدمون هذا العام لأداء الفريضة.وأعرب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبي عن سعادته بالاجتماعات التي أثمرت عن كثير من الاتفاقات التي من شأنها تقديم أرقى الخدمات لحجاج ليبيا ، لافتاً النظر إلى أن الخدمات تحقق أعلى المستويات في جميع المرافق التي يستخدمها الحجاج بجانب سرعة فتح المسار الإلكتروني والتأشيرة الإلكترونية التي تمكن الحاج الليبي من الحجز مبكراً ، معبراً عن شكره لجميع الجهات الحكومية السعودية لتذليل العقبات للحجاج الليبيين.بدوره أعرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت المهندس فريد أسد عمادي عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جميع الخدمات المميزة التي قدمت للحجاج الكويتيين .جاء ذلك بعد توقيع المحضر الرسمي لخدمة الحجاج الكويتيين مع رئيس المؤسسة المهندس عباس قطان ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري.وفي ذات السياق ناقش رئيس مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ونائبه مع وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجمهورية الصومال الفيدرالية شيخ نور محمد حسن الخدمات المقدمة لحجاج الصومال الذين سيقدمون هذا العام لأداء فريضة الحج .وشدد المطوف عباس قطان على أن المؤسسة حريصة على تقديم أجود الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والرفع من كفاءة كل العاملين في المؤسسة لضمان تجويد الخدمة.وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بياري إلى أن تحول المؤسسة لشركة مساهمة مقفلة سيرفع مستوى الخدمات ويجودها، وهو الأمر الذي تعمل عليه المؤسسة خلال المدة القادمة.// انتهى //10:54ت م0027

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