السعودية اليوم / مركز ألفة للتنمية الاسرية بحفر الباطن ينفذ 16 دورة خلال السعودية اليوم 2019م



حفر الباطن 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

نفذ مركز التنمية الأسرية "ألفة" التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن خلال العام الحالي 2019م، "16" دورة تدريبية، استفاد منها 1200 من الرجال والنساء، في المجالات الأسرية والاجتماعية، وتطوير الذات، ومالية وإدارية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمركز "ألفة" نايف الشريهي، أن الدورات التي يقدمها المركز تأتي تحقيقاً لرسالة المركز الوقائية للإهتمام بالأسرة والمجتمع وتطوير الذات، ويمنح المركز للمشاركين فيها شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجاناً، مشيراً إلى أن الدورات تهدف للتخفيف من الخلافات والمشكلات الزوجية وإعداد أسرة واعية تعرف الحقوق والواجبات، إضافة إلى طرق حل الخلافات الزوجية وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج نحو تكوين أسرة مستقرة وسعيدة.

// انتهى //

10:53ت م

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