السعودية اليوم / إصلاحية العاصمة المقدسة تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية



مكة المكرمة 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة اليوم دورة تدريبية مكثفة عن "الإسعافات الأولية" للنزلاء، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

واشتملت الدورة على التعريف بأجهزة الجسم وطرق الإنعاش القلبي الرئوي في حالة توقف القلب والتنفس، بالإضافة إلى طرق التعامل مع حالات فقدان الوعي وأسبابه وكيفية التعامل معه، وتخللت الدورة دروس عملية، ونظرية، بهدف تثقيف النزلاء للتعامل مع الحالات المرضية الطارئه، وتعليمهم كيفية مواجهة الإصابات والأزمات.

وقدم مدير الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة المقدم محمد بن عبدالله الزهراني شكره لهيئة الهلال الأحمر السعودي على تعاونهم لإقامة هذه الدورة التدريبية لهذه الشريحة من المجتمع, لافتًا النظر إلى أن النزلاء استفادوا من الدورة التدريبية نظرًا لأهمية الإسعافات الأولية في حياة المجتمعات.

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