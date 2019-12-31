السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده



الرياض 5 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:48ت م

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الرياض 5 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميغل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:48ت م0019

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