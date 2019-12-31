السعودية اليوم / أمانة نجران تشرع بإنشاء مجسم حائل



نجران 05 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

شرعت أمانة منطقة نجران، العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مجسم حائل الواقع شرق الخزان العالي، وأعمال لاند سكيب بمساحة 9000 متر مربع بقيمة بلغت 3,004,832 ريالاً.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان، أن الأمانة تولي مشاريع التحسين والتجميل اهتماماً كبيراً لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية، والبيئية، والترفيهية، والجمالية.

من جانبه أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، أن المشروع عبارة عن مجسم مأخوذ من الشكل التراثي لمدينة حائل، إضافةً لأعمال تحسين وتجميل لاند سكيب للموقع المحيط بالمجسم، مؤكداً سعي الأمانة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها لتحقيق أعلى معايير الجودة، التي تسهم بشكل كبير في إعطاء صورة حضارية وجمالية لمدينة نجران.

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09:29ت م

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