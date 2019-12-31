السعودية تدين الهجمات الإرهابية ضد القوات الأمريكية في العراق

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الهجمات ”الإرهابية“ التي وقعت أخيرا في العراق واستهداف آخرها مقرا للقوات الأمريكية مخلفا قتيلا وعددا من المصابين.



وقال مصدر مسؤول في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ إن ”السعودية تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بناء على دعوة من الحكومة العراقية، وخلفت خسائر بشرية وإصابات في صفوف قوى الأمن العراقي“.

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وتابع المصدر أنه ”كان آخر تلك الهجمات الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك بأكثر من (30) صاروخ كاتيوشا بتاريخ الـ27 من ديسمبر 2019م، ونتج عنه مقتل مواطن أمريكي وإصابة اثنين من القوات العراقية وأربعة من القوات الأمريكية؛ ما أدى إلى اتخاذ إجراءات دفاعية ضد التنظيمات الإرهابية التي شنت ذلك الهجوم.

وأضاف المصدر: ”إذ تشجب المملكة العربية السعودية وتدين هذه الهجمات الإرهابية، لتؤكد أن هذه الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب؛ ما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في حادثة الـ27 من ديسمبر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني“.

ودعت المملكة إلى تضافر كافة الجهود المخلصة للمحافظة على أمن العراق واستقراره