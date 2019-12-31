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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كوبا
بذكرى يوم التحرير لبلاده
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميغل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميغل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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