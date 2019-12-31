رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتيح وزارة التعليم خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب 1441 للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية برقم الهوية فقط أو رقم الدخول الخاص بالطالب أو من خلال حساب ولي الأمر في موقع نظام نور.

طريقة الاستعلام عن النتائج

لا يلزم أولياء الأمور، لمعرفة النتائج سوى اتباع هذه الخطوات:

– الضغط على مربع التقارير.

– ثم الضغط على كشوف الدرجات.

– الاطلاع علي الدرجات بعد اختيار “إشعار بنتيجة الطالب” واختيار الفصل الدراسي الأول.

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– يظهر بعد ذلك التقرير النهائي ونتيجة الطالب أو الطالبة للفصل الدراسي الأول , لجميع المواد والنسبة المئوية والمعدل التراكمي .

موعد ظهور النتائج

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم عن موعد ظهور نتائج طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، والمتوسطة والثانوية , فإنها ستكون مباشرة عقب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول “الاختبارات التحريرية”.

ولقد انتهت اختبارات الابتدائي للصف الثالث والرابع والخامس والسادس يوم الخميس الماضي , فيما ينتهي طلاب المتوسط والثانوي من اختباراتهم لبعض الصفوف اليوم الاثنين وبعضها يوم غدٍ الثلاثاء “بحسب جدول الاختبارات لكل مدرسة تختلف عن الأخرى”.

روابط الاستعلام عن النتائج

وللاطلاع على نتائج نظام نور 1441 لطلاب جميع المراحل للفصل الدراسي الأول فما عليكم سوى دخول صفحة نظام نور الرسمية مباشرة برقم الهوية من الرابط ( هنـــــــا ).

وللاطلاع على نتائج نظام نور 1441 لطلاب المرحلة المتوسطة الفصل الدراسي الأول فما عليكم سوى دخول صفحة نظام نور الرسمية والاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات للمرحلة المتوسطة مباشرة برقم الهوية أو رقم الدخول لـ ولي الأمر من الرابط ( هنـــــــا ).

وللاطلاع على نتائج نظام نور 1441 لطلاب المرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول فما عليكم سوى دخول صفحة نظام نور الرسمية والاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات للمرحلة الثانوية مباشرة برقم الهوية أو رقم الدخول لـ ولي الأمر من الرابط ( هنـــــــا ).

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